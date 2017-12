Salvador tem o segundo caso de ferido por arma de fogo Os circuitos do carnaval de Salvador registraram, na madrugada deste domingo, 15, o segundo caso de ferimento por arma de fogo desde o início da folia, na quinta-feira. Identificada como Deivison Henrique Moreira Lima, de 20 anos, a vítima foi atingida no tórax, na Praça da Piedade, nas proximidades do trajeto do Circuito Osmar (Campo Grande), e está internada, em estado grave, no Hospital Geral do Estado.