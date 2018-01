Salve suas fitas do desaparecimento

As inesquecíveis imagens do casamento, do nascimento – e aniversário – do filho, da formatura, daquela viagem maravilhosa... Você sabia que tudo isso pode se perder para sempre? Atire o primeiro cabeçote quem, em plena era digital, não tem pelo menos (para ser modesto) uma pequena pilha de fitas de VHS encostada num canto, denunciando a aposentadoria do videocassete. É aí que mora o perigo. Sem rodar, as fitas correm o risco de deteriorar-se e as preciosidades nelas contidas podem ir para o beleléu. O que fazer para evitar isso? Uma solução parece óbvia e simples: passar tudo para DVD. No passado digitalizar fitas de vídeo com qualidade para exibição na tela da TV era encarado como coisa de profissional. No entanto hoje é cada vez mais fácil e principalmente barato. Gravadores de mesa, daqueles que se ligam diretamente à televisão, já podem ser encontrados a cerca de R$ 300. E adaptadores para capturar imagens no computador já beiram a faixa dos R$ 100. Você pode, em casa, produzir DVDs requintados, com menu de navegação, efeitos de transição entre as imagens, fundo musical personalizado, etc. Tudo igualzinho a estúdios e lojas que cobram os olhos da cara para fazer o mesmo serviço – com o detalhe que você pode ter mais carinho e cuidado ao fazer a conversão. A maneira mais simples e prática de começar a digitalizar a sua coleção de fitas é por meio do gravador de mesa. E não por ser mais simples que sua qualidade seja inferior, mesmo porque na maioria das vezes o resultado fica melhor do que se você utilizar o computador para a captura. Basta conectar o videocassete ou a filmadora ao gravador de mesa por meio de cabos RCA – os conhecidos cabos AV, para áudio e vídeo e pronto. Você já tem o seu estúdio caseiro. O designer publicitário Roosevelt Goldenberg, de 37 anos, utiliza o seu para recuperar documentários e shows da época do início do videocassete, nos anos 70, além de vídeos de família. "Já perdi muita coisa por causa de umidade", diz. "E acho a digitalização por gravador de mesa mais prática. É só apertar o (botão) ‘REC.’" Antes de você começar a gravar alguns pontos merecem atenção. Para começar é importante ficar atento para não correr o risco de perder o a mídia em que o filme será gravado por travamento. Se o disco for regravável (DVD-RW), formate-o antes de usá-lo, usando o próprio gravador de DVD. Depois selecione a opção de gravação com o máximo de qualidade. Isso porque fitas de VHS têm uma resolução de imagem ruim. Se forem digitalizadas com menos definição ainda, o resultado pode ser catastrófico, cheio de borrões na tela. Desta forma escolha a opção que permite gravar até 1 hora por DVD. Agora sim você aperta o ‘Play’ do videocassete ou da câmera para reproduzir a fita e o ‘REC’ do gravador para capturar as imagens. Muitos gravadores contam com pequenas opções de edição, como separar cenas em capítulos, para organizar melhor o DVD. Mas se você quiser um resultado mais profissional, com visual mais caprichado, o jeito é partir para a edição no computador (veja mais abaixo). Para tal, em vez de utilizar um disco DVD-R normal (que só permite uma única gravação) prefira um DVD-RW, que pode ser apagado e reutilizado várias vezes. Outra opção para digitalizar suas fitas é usar o computador. Basta instalar um dispositivo de captura, que podem funcionar tanto dentro quanto fora do computador. Para usar placas internas é preciso abrir o computador para realizar a instalação. Quando o caso for uma placa externa, basta plugá-la na porta USB. Para capturar as imagens você conecta o videocassete ou a câmera de vídeo no dispositivo. Mas esta opção não é melhor do que utilizar o gravador de mesa, Veja os motivos abaixo.