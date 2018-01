Samsung abre inscrições para World Cyber Games 2006 A fabricante de produtos eletrônicos Samsung abriu as inscrições nesta semana para a fase brasileira do World Cyber Games 2006, torneio de jogos eletrônicos que ela patrocina e que terá sua final mundial na cidade de Monza, na Itália. O evento, organizado mundialmente pela ICM (International Cyber Market), está em sua 6ª edição. A expectativa da organização é contar com a participação de 70 países em 2006. ?Trata-se de uma competição internacional, que tem ganhado projeção não apenas entre a comunidade de jogadores e profissionais brasileiros, mas também entre os apreciadores dos jogos eletrônicos e público em geral. Só no ano passado, tivemos 7 mil players inscritos e 2 mil pessoas conferiram a final brasileira?, comenta José Roberto Campos, vice-presidente executivo da Samsung. Em 2005, o Brasil ficou na terceira posição no ranking mundial de vencedores ao conquistar o ouro e a prata no jogo de corrida Need for Speed Underground 2, e prata no game de estratégia Warhammer, classificando-se atrás apenas dos Estados Unidos e Coréia. Seletivas regionais A etapa brasileira contará com eliminatórias em Manaus, Recife, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, na capital e interior de São Paulo, sendo que a primeira regional está programada para o dia 23 de junho. Na etapa preliminar brasileira do WCG 2006, os jogadores concorrerão em seis categorias de jogos para PC, envolvendo títulos de estratégia, futebol, corrida e luta contra terroristas. São eles: StarCraft: Brood War, WarCraft III: The Frozen Throne, Half-Life: Counter-Strike 1.6, Warhammer 40.000: Winter Assault, FIFA 06 e Need for Speed Most Wanted. Internacionalmente, a competição ainda envolve dois jogos para Xbox: Dead or Alive 4 e Project Gotham Racing 3. ?Vamos realizar um torneio de Xbox na arena de jogos da final nacional. Será mais uma atração e momento de diversão para os visitantes do evento?, afirma Moretz. Os jogadores interessados em participar podem se inscrever pela internet. O valor da inscrição é de R$ 25,00.