Samsung anuncia celular com 8 GB de capacidade A Samsung lançou um novo celular que usa chips de memória flash para armazenar dados e músicas: o SCH-B570, que pode guardar cerca de 1600 músicas em MP3 (a 4MB por canção). O aparelho pode sintonizar sinais de TV digital e traz ainda uma câmera integrada de 2 Megapixels. Além de um dispositivo GPS embutido, o novo celular traz ainda uma função curiosa para seus sensores de movimento: quando usado como despertador, basta agitar o aparelho para desativar o alarme. O aparelho chega ao mercado naquele país até o final do mês e deve custar cerca de US$ 800.