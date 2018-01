Samsung anuncia LCD TV com nova luz de fundo Em uma LCD TV, o processo de formação da imagem é simples: uma lâmpada de luz branca compõe o chamado ´backlight´, a luz de fundo da tela, que é "filtrada" pelos cristais líquidos, deixando passar apenas a luz na cor e intensidade desejada. Só que há uma nova tecnologia que quer substituir as lâmpadas fluorescentes usada nestes monitores e que emprega diodos emissores de luz (LEDs), e que estão presentes num modelo mostrado pela coreana Samsung durante a IFA 2006, que aconteceu recentemente em Berlim. A vantagem imediata dos LEDs para a LCD TV, de 40 polegadas, é que os LEDs consomem menos energia e são capazes de exibir uma gama mais variada de cores, aumentando as taxas de contraste e níveis de cor na imagem exibida pela TV. Para se ter uma idéia, a gama de cor é 146% maior nesta TV, na comparação com modelos convencionais, e a taxa de contraste é de 10000:1, enquanto que em LCD Tvs ´normais´ esse número está entre 5000:1 e 4000:1 (significa que o branco exibido é 4 mil ou 10 mil vezes mais branco do que o preto mais escuro). Como outras LCD Tvs, o aparelho da Samsung é compatível com alta definição, exibindo imagens com resolução de 1366 x 768 pixels e, segundo a fabricante, tem o dobro da vida útil dos backlights convencionais. Ainda não há previsão para lançamento comercial do modelo.