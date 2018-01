Samsung anuncia linha de acessórios no Brasil A Samsung iniciou no Brasil a operação da Samsung Pleomax, divisão da gigante coreana responsável por periféricos e acessórios para Pcs, , pilhas e baterias, pen drives e mídias de armazenamento de dados. ?A Pleomax chega ao mercado nacional como uma nova opção de produtos de TI essenciais, simples e com preços competitivos?, explica Santiago Kim, presidente da Samsung do Brasil. Até o final de 2006, a Samsung Corporation espera um faturamento de 16 milhões de dólares com a nova marca no Brasil. Os produtos já estão sendo distribuídos para varejistas e atacadistas como Kalunga, Gimba, grandes redes de papelarias, lojas de produtos para informática e sites de comércio eletrônico. A empresa venderá Cds e DVDS graváveis e regraváveis, disponibilizará discos com faces imprimíveis (com uma face em branco, para aceitar imagens geradas a partir de impressoras compatíveis. Também contará com baterias recarregáveis e recarregadores, além de baterias para uso em relógios, calculadoras e agendas eletrônicas. A Pleomax-Samsung trará ainda 36 modelos diferentes de periféricos e acessórios incluindo aí webcams, fones de ouvido, caixas de som, leitores de cartões de memória, hubs USB e estações de atracagem para iPods.