Samsung anuncia notebooks com HDs de memória Flash Os avanços técnicos nas memórias de estado sólido - também conhecidos como memória Flash, se fazem mais presentes em pen drives de alta capacidade ou tocadores de música digital como o iPod nano, da Apple. Além de terem espaço para dados e músicas, o bom destes aparelhos é que eles não usam partes móveis para guardar e resgatar as informações. Além disso, oferecem rapidez no acesso ao que está estocado nos chips, com rapidez e um consumo relativamente baixo de energia, na comparação com HDs tradicionais. É por conta disso que a Samsung acredita que, em pouco tempo, notebooks passarão a contar com chips de memória flash substituindo os HDs convencionais, graças a componentes que apresentam até 32 GB de capacidade. Um protótipo da empresa foi inclusive mostrado durante a última edição da CeBit, feira de tecnologia realizada em Hannover, na Alemanha. O único senão da substituição dos HDs por chips de memória Flash é o custo por GB, relação que ainda pende a favor dos discos rígidos tradicionais. Mesmo assim, essa linha de desenvolvimento pode favorecer o uso de dispositivos com memória flash em aplicações mais leves como computadores escolares. O laptop de US$ 100, proposta de Nicholas Negroponte no projeto OLPC (One Laptop per Child) como solução para a inclusão digital em países em desenvolvimento, deve usar chips de memória flash em substituição a HDs.