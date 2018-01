Samsung apresenta a memória mais rápida do mundo

A Samsung apresentou nesta segunda-feira, 3, a memória mais rápida do mundo, GDDR5, um chip que pode transferir dados a uma velocidade de 6 gigabits por segundo (Gbps). O equipamento será introduzido no mercado com densidade de 512 megabytes, com capacidade para transmitir filmes e imagens a 24 gigabytes por segundo. A informação é do blog de tecnologia Engadget. A nova memória gráfica da empresa opera com 1,5 volts e representa cerca de 20% menos consumo de energia se comparada ao modelo mais popular de hoje em dia, a GDDR3. Unidades da nova GDDR5 foram enviadas no mês passado à maioria de empresas fabricantes de placas de vídeo, mas a produção em massa só deve começar no primeiro semestre de 2008. A Samsung espera que a memória chegue a pelo menos metade dos computadores do mundo até 2010.