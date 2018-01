Samsung apresenta celular com marca Adidas

A Samsung apresentou nesta semana um novo celular fabricado em conjunto com a marca esportiva Adidas, seguindo tendência da fabricantes iniciada com o celular de Girgio Armani. Além de câmera de 2 megapixels, rádio FM, MP3 player e conexão com internet via rede Edge, o Adidas Phone vem com funcionalidades voltadas a esportistas, como contador de passos e medidor de batimentos cardíacos. O lançamento foi mal recebido por blogs de tecnologia como Gizmodo, Crunchgear, o holandês GSMHelpDesk e o canadense CellPhones. Segundo os analistas, o celular poderia ter mais funcionalidades esportivas associadas a músicas. A junção de marcas famosas com celulares começou com o LG Prada, criado neste ano para competir com o iPhone, da Apple. A Nokia também já mostrou o celular da Ferrari. O Adidas Phone deve chegar às lojas em novembro, ainda sem preço definido.