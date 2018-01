Samsung começa produção industrial de chips de 8 GB A coreana Samsung começou a fabricar chips de memória flash com 8 GB de capacidade, em escala industrial, para abastecer à crescente demanda do mercado de dispositivos portáteis. O avanço foi possível porque a empresa está usando uma técnica de produção de semicondutores de 60 nanômetros (a espessura da camada condutora), em comparação com os 70 nanômetros da geração anterior de memória flash. Ocupando menos espaço, é possível compactar mais capacidade em espaços menores. As memórias de estado sólido estão se tornando cada vez mais populares, sendo adotadas em tocadores de música digital, filmadoras, PDAs e telefones celulares, entre outros dispositivos. A tecnologia utilizada permitirá ainda a expansão da capacidade destes chips para cerca de 16 GB até o final do ano.