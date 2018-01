Samsung desenvolve chip de memória flash de 32 gigabytes A empresa sul-coreana Samsung Electronics anunciou nesta segunda, dia 11, o desenvolvimento do primeiro chip de armazenamento de memória de estado sólido (flash) NAND de 32 gigabytes do mundo, com capacidade estimada para 36 mil fotografias de alta resolução ou 8 filmes em qualidade DVD. O maior produtor do mundo de chips de memória afirmou que para dar este grande passo no campo dos semicondutores empregou a tecnologia de 40 nanômetros (um nanômetro equivale à milionésima parte de um metro). Esta é outra melhora substancial, já que no ano passado a Samsung apresentou um chip de memória flash NAND de 16 gigabytes, para o qual empregou a tecnologia 50 nanômetros. A memória flash NAND é um chip semicondutor que guarda informações até mesmo se for desconectado da fonte de energia. Sua utilização foi estendida à vida cotidiana em computadores portáteis, telefones celulares e câmeras fotográficas, além de tocadores de MP3 e pen drives. Avanços O gigante sul-coreano da eletrônica dominou o campo da memória artificial desde 1999, quando apresentou o primeiro cartão de flash NAND de 256 megabytes. Desde então, ano após ano, busca ser o primeiro a obter novos avanços na capacidade deste tipo de chip. A Samsung também anunciou nesta semana que desenvolveu o primeiro P-RAM (memória de acesso aleatório que armazena dados de sons e programações) de 512 megabytes do mundo.