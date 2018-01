Samsung desenvolve chip de memória flash de 8 gigabytes A Samsung anunciou nesta segunda-feira que começou a distribuir amostras de um chip de memória de 8 gigabytes para grandes fabricantes de produtos eletrônicos. Segundo a companhia, a capacidade do dispositivo é a maior já incorporada por um processador de memória flash. A solução tecnológica do chip, que pode armazenar ate 2 mil músicas ou dados de mapas suficientes para tornar possível soluções de posicionamento global por satélite (GPS), tem transistores de 50 nanômetros e transfere dados a 52 megabytes por segundo. A interface da nova memória é o padrão Multimedia Card (MMC), o que permite aos fabricantes de dispositivos eletrônicos desenvolverem celulares mais rapidamente e a custos menores do que se usassem chips soldados nos aparelhos, informou a companhia sul-coreana em comunicado à imprensa. A Samsung espera começar a produção em massa do chip de 8 gigabytes, que faz parte da linha moviNAND, no final deste ano. Com isso, a empresa passará a ter processadores da família com capacidades desde 512 megabytes a 8 gigabytes.