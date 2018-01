Samsung e LG cortam metas de venda de celulares em 2009--jornal As fabricantes de celulares sul-coreanas Samsung Electronics e LG Electronics cortaram metas de vendas de 2009 diante da crise econômica global, publicou o jornal Maeil Business nesta segunda-feira, citando fontes do mercado financeiro. A Samsung, segunda maior fabricante de celulares do mundo atrás da Nokia, cortou a meta de vendas do próximo ano em cerca de 8 por cento para 222,8 milhões de unidades ante estimativa anterior de 242 milhões, de acordo com o jornal. Já a meta de vendas de 2009 da LG está agora em 105,6 milhões de unidades ante previsão inicial de 119 milhões, redução de cerca de 12 por cento, segundo o periódico que acrescentou que a companhia espera vender 100,1 milhões de aparelhos este ano. Oficialmente, a Samsung, que na semana passada afirmou que o mercado mundial de celulares pode ter crescimento de um dígito ou mesmo recuar em 2009, informou que ainda não definiu meta de vendas do próximo ano. O mesmo ocorreu com a LG. Um porta-voz da empresa afirmou que a companhia ainda precisa divulgar suas metas do ano que vem. A empresa de pesquisa de mercado Gartner informou na semana passada que as vendas de celulares devem cair até 4 por cento em 2009. No trimestre de julho a setembro, a Samsung tinha uma participação de mercado global de celulares de 17,1 por cento e a LG apareceu em terceiro, com 7,8 por cento de participação. (Por Rhee So-eui)