Samsung e Yahoo formam parceria em celulares A coreana Samsung e o portal Yahoo anunciaram uma parceria global estratégica para distribuir soluções e aplicativos da Yahoo em milhões de novos celulares da Samsung em mais de 60 países. A Samsung vai pré-instalar serviços da Yahoo, incluindo Yahoo!Go for Mobile 2.0, Yahoo! oneSearch, Yahoo! Mail e Yahoo! Messenger, em seus telefones móveis a partir do primeiro semestre de 2007. A Samsung já lançou seu primeiro aparelho móvel, o SGH-E570, pré-instalado com o Yahoo! Search. A Samsung planeja expandir bastante o número de seus aparelhos móveis com serviços da Yahoo! pré-instalados em 2007 e lançará o Yahoo! oneSearch depois de seu lançamento global nos próximos meses.