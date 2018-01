Samsung Electronics compra títulos para administrar US$60 bi em caixa

Os investimentos da maior fabricante de smartphones do mundo ressaltam o desafio de administrar suas enormes e crescentes reservas de capital, com bancos cada vez mais receosos de que a companhia possa resgatar depósitos de curto prazo no vencimento e criar problemas de financiamento.

A Samsung comprou mais de dois terços de uma emissão de 300 bilhões de wons (294,75 milhões de dólares) de dívidas de 2 anos na sexta-feira do Kookmin Bank, uma unidade da KB Financial Group e o maior banco comercial do país em ativos, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Operadores disseram também que a Samsung, que respondeu por quase um terço de todos os smartphones vendidos no mundo no primeiro trimestre, comprou quase 300 bilhões de wons de títulos de três anos do tesouro no fim do mês passado.

"Acredito que a Samsung esteja diversificando seu portfólio e espalhando seus títulos mobiliários", disse Kong Dong-rank, analista de renda fixa da Hanwha Securities.

"A Samsung precisa gerir o dinheiro de alguma maneira e nem sempre consegue a duração e o rendimento certo dos bancos, então aparentemente foi ao mercado de títulos para encontrar novos caminhos."