Samsung F480 não mantém configurações personalizadas Ele já foi até chamado de um dos concorrentes do iPhone porque tem uma tela sensível ao toque, mas na prática o Samsung F480 não tem controles muito diferentes do que outros celulares. Não há nenhuma forma especial de interagir com a tela, como por exemplo para entrar nos menus e rolar pelas listas de contatos. Para tirar fotos, porém, a tela grande é melhor para enquadrar as cenas sem perder os detalhes. Os comandos para alterar as configurações das fotos são acessados apenas tocando na tela. Há atalhos para dar zoom e aumentar a luminosidade. Mas dá um pouco mais de trabalho para mudar outras configurações, como para ligar o flash ou o temporizador. O chato dos controles é que se você alterar o modo macro, a detecção facial, o antimovimento, controle de branco e outras configurações, as mudanças não ficam gravadas. Da próxima vez que acessar a câmera, terá de trocar tudo outra vez. A câmera do F480 se deu bem. À luz do sol, as imagens tiveram o resultado mais equilibrado dos quatro aparelhos testados. As cores são nítidas e equilibradas e o foco é bastante preciso. Já em ambientes fechados, a câmera ficou para trás no controle de luminosidade. As imagens saíram escuras demais e quase não há variações na da cor preta. O celular tem recursos legais para brincar com as fotos. Dá para fazer fotos em mosaico e incluir molduras bacaninhas. O editor de fotos é bem complicado. É necessário apertar muitos botões até chegar na opção desejada. Fora da área de fotografia, o que o F480 traz de diferente está na área de trabalho. É possível colocar widgets – pequenas janelas ou programas que funcionam como atalhos – sobre o fundo de tela. Por exemplo, dá para adicionar relógio, tocador de música, calendário e agenda. Os widgets são arrastados para o local que você desejar. O F480 ainda tem o reconhecimento de escrita. Com uma espécie de caneta especial, dá para escrever letra por letra na tela do celular ao digitar uma mensagem de texto. O problema é que ele nem sempre reconhece o que você escreveu. O jeito é usar o teclado padrão, que funciona como nos celulares comuns, com três letras para cada tecla. Fichatécnica F480 SAMSUNG PREÇO | R$ 999 (preço sugerido pelo fabricante, sem desconto das operadoras) OPERADORAS | Claro e Vivo DETALHES | Vem com cartão de memória de 1GB. Display LCD tem apenas 256 mil cores