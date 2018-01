Samsung fabricará novos discos rígidos no Brasil A Samsung anunciou o lançamento de novos modelos de disco rígidos (HDD) em seu portfólio: família SpinPoint MP1 - destinado para aplicações empresariais - e a série SpinPoint M5 - desenvolvida para o uso de ferramentas domésticas. Ideal para ser utilizado em estações de trabalho, servidores RAID (Redundant Array of Independent Drives) e Blade, o MP1 é o único HDD que reúne capacidade de armazenamento de 200GB e velocidade de rotação de 7.200 rpm em um formato de 2,5 polegadas com interface SATA. Previsto para ser lançado no próximo mês, o disco também estará disponível nas versões com 80, 120 e 160GB de capacidade de armazenamento e suporte de memória cache de 8 e 16MB. Já a série M5 apresenta um modelo de 160GB destinado aos usuários de aplicações domésticas e proprietários de notebook e tablet PCs, pois é mais leve que os concorrentes e oferece como diferenciais um consumo reduzido de energia (5%) e menor ruído de operação. O novo HDD tem velocidade de rotação de 5.400 rpm com suporte de memória cache de 8MB e é compatível com a interface SATA (1.5 Gbps). As novas famílias de disco rígidos da Samsung estarão no mercado brasileiro a partir do segundo semestre de 2007, com fabricação local. Os preços não foram divulgados.