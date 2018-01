Samsung investe em TV digital no Brasil O vice-presidente de Novos Negócios da Samsung, Benjamin Sicsú, disse que a empresa investirá US$ 15 milhões, nos próximos 30 meses em pesquisas para a empresa ter total controle de todas as tecnologias necessárias para produzir aparelhos de TV digital. O plano da companhia é acompanhar de perto o desenvolvimento do sistema brasileiro de TV digital, que deve utilizar o padrão japonês, associado a outros aspectos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros. Dessa forma, a Samsung estará pronta para adotar conversores nos moldes do padrão que será implementado no Brasil. Sicsú estimou que a empresa poderia começar a vender aparelhos de TV digital no País em 2008.