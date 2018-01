Samsung lança celular mais fino do mundo A sul-coreana Samsung Electronics revelou nesta terça-feira, 13, seis novos modelos de celulares, incluindo um com 5,9 milímetros de espessura que afirma ser o mais fino do mundo. A terceira maior fabricante de celulares, que depois de vários anos de rápido crescimento atingiu uma barreira em 2006 e perdeu mercado, lançou três modelos da linha Ultra II, de aparelhos muito estreitos, e três multimídia da série Ultra Special. Os telefones Ultra II, U600, U700 e o ultrafino U100 estarão disponíveis no primeiro trimestre, enquanto os modelos multimídia F700, F520 e F510, que têm câmeras de alta qualidade, telas grandes, player de música e de televisão, chegarão ao mercado até o terceiro trimestre. A Samsung, que compete com os rivais maiores Motorola e Nokia e com a menor Sony Ericsson, não informou estimativa de preços no varejo dos aparelhos.