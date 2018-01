A Samsung, segunda maior fabricante de celulares do mundo, lançou cinco novos aparelhos nesta segunda-feira, incluindo um modelo feito de plástico reciclado e que possui um painel solar na parte de trás para recarga da bateria. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal Nokia vai vender celulares com software Skype A Samsung informou em comunicado que o modelo "Blue Earth", que utiliza energia solar, tem uma tela sensível a toque e foi feito a partir de plástico de garrafas de água. A empresa não informou preços ou disse quando o telefone estará disponível para venda. A Samsung também lançou dois novos aparelhos com câmeras de 8 megapixels, o Ultratouch e o Omnia, e dois celulares musicais, o BeatDJ e o BeatDisc.