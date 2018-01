Samsung lança celular para ‘viciados’ em torpedos

A Samsung lançou nesta sexta-feira um celular desenhado para agradar adolescentes conectados, o Scrapy (T459). O aparelho privilegia o envio de mensagens instantâneas (SMS, torpedos) e acesso à internet (MSN).

E, claro, aposta no visual: o gadget vem em duas combinações de cores –branco com azul e preto com verde— e é side-slide, daqueles que abrem de lado, e com teclado Qwerty para facilitar a digitação.

Tirando isso, é um aparelho com características medianas. A câmera fotográfica tem apenas 1.3 megapixels e a capacidade de armazenamento interna, útil para quem usa o celular como MP3 Player, é de 50 MB expansível para no máximo 2GB.

O aparelho chega ao mercado no final de março, com preço sugerido pela fábrica de R$ 499. Tem ainda viva-voz, Wap, Java, Bluetooth e tela de LCD.