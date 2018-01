Samsung lança celular que percebe movimentos Entre os lançamentos da Samsung na Telexpo está o GameCam A150, celular do tipo concha que traz sensores internos, baseados em um mecanismo magnético que percebe os movimentos do aparelho. A função, por enquanto, está dedicada a suportar games interativos, um dos quais apresenta um jogo de dados dentro do aparelho. No futuro, no entanto, a funcionalidade pode ser usada para ativar outras funções como um atalho para fazer ou receber ligações: bastaria chacoalhar o aparelho. Há ainda a função Beat Box, em que os movimentos do celular geram acordes musicais. O aparelho, que funciona em redes CDMA, traz câmera VGA integrada, sensor de GPS e viva-voz embutido. Seu preço no Brasil deve ser de R$799. Outro lançamento da coreana Samsung na feira é o D820, que usa a tecnologia GSM. O aparelho possui a tecnologia EDGE (de acesso móvel a dados), 72MB de memória interna, toca músicas nos formatos MP3 e AAC e traz viva-voz integrado. Outros recursos do celular de painel deslizante incluem câmera digital giratória de 1,3 Megapixel, conectividade Bluetooth, e sua memória pode ser expandida com o uso de cartões de memória do tipo mini-SD.