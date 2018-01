Samsung lança HD de memória flash de 64 GB Aumentando a oferta de componentes para computadores utilizando chips de memória flash, a Samsung anunciou o lançamento de uma unidade com capacidade de 64 GB (contra 32 GB de modelos anteriores). O novo componente, que começa a ser fabricado em escala industrial no segundo semestre, equipará notebooks que serão menos sensíveis a quedas e impactos. É que por terem partes móveis, os discos rígidos convencionais são suscetíveis a danos (às vezes permanentes) por conta de movimentos bruscos e batidas. A empresa alega que o novo componente também apresenta melhorias nas velocidades de acesso e gravação de dados, de 20% e 60% respectivamente, na comparação com o drive anterior da empresa. Com a queda no preço de componentes de memória de estado sólido, como também são chamados os chips de memória flash, cresce a oferta de componentes deste tipo. A Fujitsu já lançou um micro que usa memória flash, a própria Samsung já tem modelos à venda. A Kingston, concorrente da Samsung na área de memória, anunciou que irá fornecer HDs do tipo para notebooks. O laptop de US$ 100 também usará memória flash em vez de HD. E a Samsung tem grandes expectativas para a adoção deste tipo de componente, projetando que as vendas saltarão das 2,2 milhões de unidades em 2006 para 173 milhões em 2007, chegando a 9 bilhões de unidades em 2010.