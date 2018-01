Samsung lança laptops com HDs de memória flash A diferença entre discos rígidos de PCs e as chamadas memórias de estado sólido, ou memória flash, é que no primeiro caso há um disco magnético girando em alta velocidade e uma cabeça de leitura e gravação de dados pairando sobre eles a uma fração de milímetro de distância. No segundo, são cargas elétricas que registram os dados em chips de memória. A vantagem do HD convencional é a capacidade, que em alguns modelos de Hds (hard disks) chega a 500 GB, e o custo relativamente baixo para armazenamento de dados. Já a memória Flash, por não conter partes móveis, é mais resistente a impactos, sendo ideal para equipar tocadores de MP3(equipam modelos como os iPods nano, por exemplo). A que vem tudo isso? É que a coreana Samsung, que já havia desenvolvido um chip de memória flash e havia divulgado o lançamento de notebooks equipados com estes componentes em março, agora liberou mais detalhes dos produtos. A tecnologia de discos SSD (solid state disk, ou disco de estado sólido) equipará dois modelos de portáteis que serão vendidos inicialmente na Coréia do Sul, o Q1 e o Q30, a partir de junho. Além da maior resistência a choques, os notebooks prometem ser mais ágeis na hora de gravar e resgatar dados da memória, algo como três vezes mais rápidos na leitura de dados e pelo menos uma vez e meia a velocidade de gravação, na comparação com discos rígidos tradicionais. Os preços dos novos modelos devem ser, respectivamente, de US$ 2400 e US$ 3700. A Samsung não divulgou se irá vender o equipamento em outros países. Além dos notebooks da Samsung, outro projeto que emprega chips de memória flash é o conhecido laptop de US$ 100, da organização OLPC (One laptop per child), proposto como instrumento para a inclusão digital em países em desenvolvimento e que pode ser adotado inclusive no Brasil.