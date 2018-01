Samsung lança monitor LCD ágil para games e animações A Samsung lançou no mercado brasileiro o novo monitor LCD 931C, de 19 polegadas, que é orientado a games, fãs de filmes, animadores e profissionais de computação gráfica. A principal característica do novo modelo é o tempo de resposta de 2 milissegundos (ms), considerado um dos mais rápidos do mercado. Essa grandeza indica o tempo necessário para que o monitor LCD mude a imagem exibida na tela (o tempo de resposta médio de monitores LCD à venda no Brasil é de 8 milissegundos). O recurso torna o 931C ideal para jogadores, profissionais de design e animadores. Outra novidade do 931C é o fato de contar com a lâmpada CCFL (Cold Cathode Flourscent Lamp) de 97%. Este recurso, também chamado de ?wide color gamut 97%? permite ao aparelho atingir uma gama mais ampla de tons de verde e de vermelho, melhorando a reprodução de cores. A resolução da tela é de 1280 x 1024 pixels e o ângulo de visualização do modelo é de 160º. O modelo custará R$ 1499 no mercado brasileiro.