Samsung lança novas LCD TVs no mercado brasileiro A coreana Samsung está lançando três novos modelos de LCD Tvs no mercado brasileiro. Com dimensões de 26, 32 e 40 polegadas, as Tvs apresentam proporção de 16:9 (telas widescreen, com proporção de cinema) e alta definição. Como outros modelos de Tvs de tela plana da marca, comandos foram posicionados nas laterais para apresentar um desenho mais limpo, com alto-falantes instalados na parte inferior frontal (a exemplo das Tvs de plasma da marca). A linha é capaz de apresentar 12,8 bilhões de cores diferentes, apresenta tempo de resposta de 8 milessegundos (permite seu uso com games), o que garante imagens em movimento rápido e sem a formação de manchas ou ?fantasmas?. O modelo de 40 polegadas traz taxa de contraste de 5000:1, resolução de 1.366 x 768 pixels e ângulo de visualização de 178º. Custará R$ 7.999,00 no mercado brasileiro. Os modelos de Já 32 polegadas e 26 polegadas mantém a mesma resolução. O contraste da LCD TV de 32 polegadas é de 5000:1 e a de 26 polegadas, de 3000:1. Os preços no varejo brasileiro serão, respectivamente, R$ 5499,00 e R$ 3799,00