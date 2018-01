Samsung lança novo tocador Blu-ray no Brasil

A Samsung anunciou que está iniciando a venda da segunda geração de tocadores Blu-Ray no País. O modelo BD-P1200, que traz um novo processador HQV (Hollywood Quality Video), e que traz uma saída de vídeo em 1080 linhas horizontais (a Full HD, a 1920x1080 pixels). Além disso, por meio da saída de vídeo HDMI (1080i e 1080p), é possível assistir aos filmes Blu-Ray com 24 quadros por segundo, obtendo melhor qualidade de imagem - esta função só funcionará se a TV suportar essa taxa de quadros. O player é capaz ainda de exibir conteúdos multimídia em diferentes resoluções - 720p, 1080i e 1080p - e é compatível com praticamente todos os tipos de mídia. Além disso, suporta o novo formato de áudio Dolby Digital Plus (7.1 canais) e também roda PCM e Dolby Digital 5.1 canais. O disco Blu-Ray possui as versões single layer(camada simples), com capacidade de armazenamento de 25GB, e dual layer (dupla), de até 50GB, que é cerca de cinco a 10 vezes maior em relação aos discos DVD. O tocador deve custar R$ 3999 no Brasil.