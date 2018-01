Samsung lança oito novas TVs de olho na Copa A coreana Samsung anunciou nesta semana um pacote de lançamentos para o mercado brasileiro que inclui oito novas TVs, incluindo uma tela de plasma de 50 polegadas e as TVs SlimFit, modelos de tela plana que usam uma versão reduzida do tradicional tubo de raios catódicos, o chamado CRT, que equipa os televisores convencionais. No caso, os modelos SlimFit trazem tubos com profundidade 1/3 menor que Tvs normais. Serão dois novos modelos de LCD Tvs com 26 e 40 polegadas, dois modelos de CRT de tubo reduzido, com 29 e 21 polegadas, e um display de plasma de 50 polegadas. Nas vésperas do evento esportivo, a demanda deve por novas Tvs deve crescer 60%, acredita a Samsung. A empresa também anunciou que vai nacionalizar a produção de vários modelos de TV de LCD, atualmente importados, para diminuir os custos destes modelos no varejo. Demanda A empresa está de olho em dois indicadores que podem aquecer o mercado: a obsolescência de aparelhos de TV comprados no início do plano Real, que chegam agora ao fim de sua vida útil; e a demanda por aparelhos de maior definição tendo em vista a próxima Copa do Mundo.