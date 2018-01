Samsung lança smartphone com Windows Mobile 5.0 A Samsung passou a integrar o seleto time de fornecedores de smartphones com teclado integrado com foco em acesso móvel a e-mail, seara aberta no Brasil pelo Treo, da Palm, mas que só ganhou impulso após a chegada do Blackberry, da canadense Research In Motion, com o lançamento do SGH-i321. O aparelho é um dos mais compactos entre os celulares de sua categoria, oferecendo leveza e trazendo o sistema operacional Windows Mobile, da Microsoft. O único senão do aparelho é que, por ser mais estreito que os competidores, o teclado fica restrito a um espaço menor, o que pode tornar a digitação de grandes mensagens um pouco incômoda. Mas para mensagens curtas, o i321 mais que dá conta do recado, contando com um teclado alfanumérico QWERTY completo integrado. O equipamento também traz câmera fotográfica digital de 1.3 Megapixel, capaz de captar vídeos, apresenta conectividade Bluetooth estéreo (pode tocar músicas em fones de ouvido sem fio compatíveis). Dentro do pacote do Mobile Office, há programas para visualizar documentos do pacote Office, como textos e planilhas. A memória interna de 64 MB do modelo pode ser ampliada com o uso de cartões de memória Micro SD. Como outros smartphones, o i321 pode desabilitar a conexão do celular, mantendo outros recursos ativos, o que permite aos usuários responder mensagens de e-mail dentro de aviões em vôo, por exemplo. Pesando 95 gramas, o aparelho funciona em redes GSM e deve chegar ao consumidor final por R$ 1.599,00.