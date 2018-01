Samsung lança tocador Blu-ray em junho Na guerra de formatos entre os discos de alta definição HD DVD e Blu-Ray, o primeiro formato, que é patrocinado pela Toshiba, saiu na frente com o lançamento de tocadores e discos com filmes em alta definição. E parece que o Blu-ray, que tem o apoio de empresas como Sony e Samsung estava condenado a um relativo atraso, até que, nesta semana, surgiram indícios de que o primeiro tocador de discos deste tipo já chegou ao varejo norte-americano. O primeiro modelo a chegar às prateleiras é o BD-P1000 da Samsung, cujo lançamento oficial estava previsto para o próximo dia 25, domingo, mas que já é encontrado em algumas lojas nos EUA. O aparelho, que promete exibir imagens com resolução de 1080 linhas progressivas, deve custar cerca de US$ 1000, praticamente o dobro dos primeiros tocadores HD DVD que começaram a ser vendidos nos Estados Unidos. Além de tocar discos Blu-ray, DVDs e CDs convencionais, o aparelho traz entrada para 9 tipos diferentes de cartões de memória e duas saídas HDMI, ou High Definition Multimedia Interface, um tipo de conexão que permite a transmissão digital de áudio multicanal e vídeo por meio de um único cabo. Filmes em Blu-ray Para casar o lançamento de filmes com a disponibilidade de aparelhos compatíveis, a Sony programou para a próxima semana o início da comercialização de filmes no formato Blu-ray. Entre os filmes estão títulos como O Quinto Elemento, Hitch, O clã das adagas voadoras e Triplo X. Até o final do mês a Warner Home Video deve lançar dois títulos no formato: Syriana e Kiss Kiss Bang Bang (o concorrente HD DVD já conta com títulos comerciais à venda no Japão e EUA). O primeiro tocador Blu-ray com a marca Sony, no entanto, só chega às lojas na segunda quinzena de agosto.