Samsung mostra aparelhos para música Além do celular com TV digital, a Samsung mostrou na semana passada seus lançamentos de telefones para o primeiro semestre. São aparelhos voltados principalmente para a música. Eles tocam MP3, têm rádio FM, cartão de memória e entrada padrão para os fones de ouvido. Os principais modelos musicais são o F210, o F250 e o J700, que vem com cartão de memória de 512 megabytes, câmera de 1.3 megapixels e preço sugerido de R$ 549. Além disso, há outro celular mais básico, o C275, com rádio, sem câmera e preço de R$ 199. Já para a área fotográfica, o fabricante mostrou o G600. Bastante fino (1,49 centímetros), ele tem câmera de 5 megapixels, além de tocar músicas e vir com cartão de memória de 1 gigabyte. A tela consegue reproduzir uma grande quantidade de cores, o que deixa com uma definição muito melhor do que os outros modelos lançados. Mas, claro, o preço é maior: R$ 1.119 (sugerido). A Samsung apresentou um modelo de smartphone compatível com 3G, o i617. Ele tem GPS e vem com software de navegação. Veja alguns modelos