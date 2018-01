Samsung mostra câmera digital com funções de celular

Se até o momento os celulares traziam a possibilidade de tirar fotografias, agora a tendência se inverteu. Foram as câmeras digitais que incorporaram a função de telefone. A Samsung apresentou nesta semana o novo modelo de câmera G800, com 5 megapixels, zoom ótico de 3x e... Celular. A informação é do jornal El País. O equipamento estará disponível no mercado europeu a partir de dezembro, por 540 euros (R$ 1.360). É um telefone voltado ao público que não consegue sair de casa sem uma câmera fotográfica. O atrativo da G800 é a possibilidade de compartilhar fotos e vídeos pela transmissão de dados em alta velocidade (HSDPA), tecnologia 3G ainda não disponível no Brasil (mas já em licitação). Durante a apresentação do modelo, na Espanha, o presidente local da Samsung, Celestino García, afirmou que produtos convergentes como esse têm grande popularidade. "As necessidades dos usuários de câmeras e celulares crescem em conjunto", afirmou. "A G800 satisfaz ambas necessidades, com design belo e tecnologia de compartilhamento."