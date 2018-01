Samsung mostra celular com HD de 8 GB na Alemanha O grupo tecnológico coreano Samsung apresentou hoje na feira internacional de informática Cebit de Hannover, na Alemanha um novo telefone celular com disco rígido de 8 gigabytes e outro modelo com uma câmera de 10 Megapixels. O SGH-i310 é baseado na versão do Windows Mobile 5.0, que permite troca de dados com um computador através de uma conexão USB, disse o chefe telefonia celular da Samsung, Ki Tae Lee, durante a apresentação. Seu HD interno tem capacidade de 8 GB, que pode ser usado para armazenar dados, fotos e músicas em formato digital. Já o B600, que tira fotos com maior definição, recebe também imagens de televisão via satélite. No ano passado, a Samsung apresentou na Cebit o primeiro celular com uma câmera de 7 Megapixels. Em 2005, o grupo coreano vendeu pela primeira vez em sua história mais de 100 milhões de telefones celulares.