Samsung mostra rede 4G com internet móvel de alta velocidade Um dos países com maior desenvolvimento em redes de dados sem fio e banda larga, a Coréia pode ser também um dos primeiros a adotar as redes celulares de quarta geração (ou 4G). A Samsung, por exemplo, demonstrou neste mês uma plataforma de celular 4G que apresentou uma velocidade de download de 100 Mbps (megabits por segundo) para indivíduos em movimento e que chega a 1Gbps para um aparelho celular parado. Com essa velocidade, seria possível baixar 300 musicas em 2,5 segundos ou um filme em menos de seis. A empresa fez demonstrações da tecnologia em um ônibus em movimento, que conseguiu manter um sinal estável para transmissões de internet e de videoconferência. A companhia também divulgou dados de experimentos que alcançaram velocidades de até 3,5 Gbps entre um transmissor e um receptor em movimento a uma velocidade de 5 Km/h.