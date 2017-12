Samsung persegue onda de smartphones com telas curvas

No entanto, enquanto a gigante sul-coreana busca fazer com que dispositivos como o Galaxy Note Edge, com curva rígida, se destaquem em um oceano de aparelhos com telas planas e grandes, o lucro dependerá de uma produção com eficiência de custos e da personalização de aplicativos para o novo formato por parte de desenvolvedores.

A Samsung Electronics está rumando para o seu pior lucro anual em três anos, conforme empresas chinesas como a Xiaomi Technology [XTC.UL] e a Lenovo atraem clientes com a oferta de smartphones totalmente funcionais, com tela sensível ao toque e que são mais baratos. Apenas a Apple conseguiu manter um marca inteiramente premium.

A mudança coletiva da indústria na direção de telas maiores faz com que seja mais difícil conseguir designs distintos, disse Kim Nam-su, um designer sênior da Samsung Electronics e um dos arquitetos do Note Edge. "Uma mudança na plataforma pode trazer uma variedade de novas considerações ... acredito que uma tela curva é uma grande solução para superar estes desafios", disse ele.

Ao mesmo tempo que a Samsung Electronics caminha para o que analistas dizem que pode ser uma queda de quase um terço no lucro operacional deste ano, a companhia está lançando mais telefones de médio custo para lutar contra rivais mais baratos.

No entanto, uma vantagem em alta tecnologia para o mercado de luxo também pode ajudar a empresa a competir numa indústria que deve crescer para 331 bilhões de dólares até 2018, ante 289 bilhões de dólares neste ano, segundo a empresa de pesquisas CCS Insight.

(Por Se Young Lee)