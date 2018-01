Samsung planeja fábrica de telefones móveis na Indonésia

A companhia, que já possui fábricas na China e no Vietnã, não quis revelar o potencial tamanho do investimento. Mais cedo neste ano, a taiuanesa Foxconn Technology Group, uma das principais fornecedoras da Apple, disse estar considerando uma fábrica de 1 bilhão de dólares na Indonésia.

"Temos discutido o nosso plano de produzir telefones móveis para o mercado doméstico com o governo da Indonésia para que possamos atender as necessidades de clientes locais com maior eficiência", disse a Samsung em comunicado enviado por e-mail.

A Samsung pretende elevar gradualmente a capacidade de produção da fábrica em Java Ocidental para 900 mil unidades por mês, disse o diretor geral de indústria de alta tecnologia do ministério da Indonésia, Budi Darmadi, à Reuters.

Espera-se que a companhia sul-coreana comece a produção com capacidade mensal de 100 mil unidades neste ano, acrescentou Darmadi.

Não está claro se a Samsung produzirá celulares ou smartphones, ou ambos, na fábrica.

(Por Eveline Danubrata e Hyunjoo Jin)