Samsung produzirá memórias USB de 128 gigabytes

A Samsung Electronics, maior produtor mundial de chips para computadores, anunciou nesta terça-feira, 23, que desenvolveu a capacidade para produzir dispositivos de memória USB de até 128 gigabytes, segundo informou a agência sul-coreana Yonhap. A companhia desenvolveu memória USB baseada em tecnologia de 30 nanômetros (milionésimos de milímetro), que permitirá concentrar maior informação em menos espaço graças ao novo hardware de 64 gigabytes. O avanço criará uma nova geração de cartões USB, com capacidade para armazenar até 80 filmes em alta resolução. O dispositivo USB terá como principal destino o mercado de telefonia celular, as câmeras digitais e os aparelhos para reprodução de música. O volume de negócio no setor chegará a US$ 20 bilhões nos próximos três anos, segundo a Samsung. Desde que começou a produzir dispositivos de memória de 256 megabytes, em 1999, a Samsung dobrou a capacidade de armazenamento a cada ano.