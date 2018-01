Samsung quer LCD TV de 52 polegadas abaixo de US$ 1000

A coreana Samsung anunciou nesta semana uma investida para abocanhar fatias maiores do mercado de telas de alta definição, ao afirmar que, até o final do ano, fornecerá no mercado global LCD Tvs (de cristal líquido) com 52 polegadas e abaixo do patamar de US$ 1000. Seria o equivalente a comprar uma TV de alta definição e maior do que as Tvs de plasma atuais (na faixa de 42 polegadas) e que custam cerca de R$ 5 mil reais no mercado brasileiro. Claro que esse patamar de preço não vale para o Brasil, por conta dos impostos de importação sobre produtos industrializados. Mesmo assim, não deixa de ser uma cifra desafiadora para o mercado de displays de alta definição e fruto da nova fábrica que a empresa montou na Coréia do Sul e cuja produção iniciou neste mês. Quando atingir seu pico de produção, a empresa estima uma fabricação de 10 mil unidades de telas LCD/mês. Hoje, LCD TVs na faixa de 52 polegadas custam entre US$ 2 mil e US$ 3 mil no mercado internacional.