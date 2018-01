Samsung revela projeções sombrias; ações despencam

A Samsung Electronics anunciou queda de 44 por cento em seu lucro líquido trimestral, depois de declínios acentuados nos preços dos televisores de tela plana e chips de memória. As ações da empresa despencaram 14 por cento, diante da previsão de perspectivas sombrias. A maior fabricante mundial de chips de memória e telas de cristal líquido (LCD) está combatendo uma prolongada desaceleração no antes confiável mercado de chips de memória, e a rápida deterioração de margens no setor de telas planas, além da desaceleração nas vendas de bens eletrônicos de consumo. "O ambiente de mercado no terceiro trimestre se provou desafiador, em meio a uma alta de custos e a uma desaceleração na economia mundial", disse Chu Woo-sik, o executivo da Samsung que supervisiona as relações com investidores. "Prevemos que, nos próximos meses, teremos um período ainda mais desafiador", acrescentou. Chu disse que não esperava uma recuperação no mercado de chips de memória antes do segundo semestre do ano que vem. A Samsung é a principal empresa do principal conglomerado do país, e é vista como indicador quanto à saúde da economia da Coréia do Sul. A unidade de chips da Samsung, que até dois anos atrás era sua maior fonte de lucros, continua a prejudicar as perspectivas da empresa. "Os preços dos semicondutores estão estagnados e não temos recuperação à vista, por enquanto. Esse é o maior risco", disse Jay Kim, analista da Hyundai Securities. As margens operacionais da unidade de semicondutores da Samsung se reduziram a cinco por cento, ante seis por cento no segundo trimestre e 18 por cento no período um ano atrás. Mas o número ainda assim superou as projeções dos analistas, que previam margem de lucro zero ou próxima de zero. A Samsung foi a única grande fabricante de chips a anunciar lucros este trimestre, em um setor devastado por uma desaceleração iniciada no começo de 2007. Os resultados foram anunciados depois que a Sony reduziu à metade suas projeção de lucro anual, causando queda de 14,1 por cento de suas ações.