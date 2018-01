Samsung revela tecnologia híbrida de HDs A diferença entre o disco rígido de um HD e os chips de memória de um pen drive é que no primeiro caso as informações são gravadas magneticamente num disco em movimento, enquanto que no segundo caso, são cargas elétricas alinhadas em chips que guardam as informações (sem partes móveis, como acontece com os HDs). Mas a coreana Samsung parece estar disposta a diluir a fronteira entre estes dois mundos com uma nova linha de produtos chamada HHD (hybrid hard disk). A empresa apresentou um protótipo funcional usando esta tecnologia, combinando as memórias de estado sólido e discos magnéticos. Disponível com duas densidades de cache, 128 MB e 256 MB, os protótipos apresentam elevada velocidade de acesso, baixo consumo e, segundo a Samsung, um custo adicional baixo em relação a tecnologias convencionais. A empresa alega que o consumo mais baixo de energia é possível porque o disco não precisa girar constantemente (como acontece em HDs convencionais). Em ciclos determinados, o HD troca a memória do cache com o disco, girando apenas durante alguns segundos em períodos entre 10 e 20 minutos. O sistema permitiria ainda um boot mais rápido, algo entre 8 e 25 segundos para a inicialização. O produto deve chegar ao mercado no início do próximo ano, sendo lançado em conjunção com o lançamento do Windows Vista. Preços ainda não foram divulgados.