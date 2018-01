Samsung também terá tocador híbrido HD DVD/Blu-ray No mercado brasileiro, eles só começaram a chegar agora, mas nos EUA e no Japão, a briga já é feia entre os discos HD DVD (patrocinados pela Toshiba) e que se opõem ao Blu-ray (bancado pela Sony). Ambos são discos de grande capacidade, que concorrem pelo posto de sucessor do DVD para guardar filmes em alta definição (o que um DVD comum não consegue armazenar). Só que a disputa entre os dois formatos relembra a briga dos tempos do videocassete, quando os formatos VHS e Betamax disputaram a preferência dos consumidores nas prateleiras das lojas, com a vitória do primeiro e deixando donos de tocadores e fitas Betamax com produtos que ficaram obsoletos. É esse o medo atual que cerca os consumidores: e se eu comprar um aparelho que vai ficar no lado perdedor? De olho nisto como uma oportunidade, a coreana LG anunciou que fabricaria um tocador capaz de ler tanto discos Blu-ray como HD DVD, o que deixaria seus clientes "à prova de obsolescência", no que, agora, está sendo seguida pela também coreana Samsung. A empresa, que lançou no ano passado um tocador Blu-ray, disse que irá também abraçar os discos HD DVD. O novo tocador híbrido deve chegar ao mercado até meados deste ano, afirmou a fabricante. Preços e detalhes técnicos do novo tocador não foram revelados. Entenda os formatos Os dois sistemas não são compatíveis entre si, mas ambos podem armazenar grandes quantidades de informação, que é o Santo-Graal das produtoras, pois com isso conseguirão fazer vídeos de alta definição e ter o meio para vendê-los. A novidade destes novos formatos é a forma que as informações são gravadas nos discos, que usam um laser azul, ao contrário do tradicional laser vermelho. O laser azul tem um menor comprimento de onda do que o laser vermelho, o que permite gerar ´pits´ menores (os furos em Cds e DVDs), o que viabiliza guardar mais informação por polegada quadrada de disco. Os primeiros discos Blu-ray podem guardar 25 GB de informações, mas podem chegar à capacidade de 50 GB em discos de dupla camada, enquanto o HD-DVD pode chegar a 30 GB, também em discos de dupla camada. Em comparação com os discos de DVD utilizados hoje, que possuem uma só camada de gravação e armazenam 4,7 GB, a melhora será significativa. Ambos os formatos oferecem uma melhor qualidade de áudio e vídeo, e também irão permitir aos produtores de filmes conseguir colocar muito mais extras em um único disco.