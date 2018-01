Samsung vê alta de 9% nas vendas globais de celulares A Samsung Electronics, segunda maior fabricante de celulares do mundo, afirmou nesta terça-feira que vê o mercado global de telefones móveis crescendo 9 por cento em 2008 e espera vender 200 milhões de aparelhos este ano. "Esperamos que o mercado celular em geral cresça para cerca de 1,2 bilhão de unidades, aumento de 9 por cento sobre 2007", informou Youngcho Chi, vice-presidente sênior da divisão de Comunicações Móveis do grupo, à Reuters. "Destes, pretendemos obter vendas de 200 milhões de unidades, aumento de 25 por cento sobre as 161 milhões de unidades que vendemos em 2007", afirmou Chi. A Samsung, que está atrás da Nokia no mercado celular, vendeu 46,3 milhões de aparelhos no primeiro trimestre, igual ao recorde vendido no trimestre anterior. As margens da unidade subiram para fortes 16 por cento em relação aos 11 por cento do quarto trimestre. A companhia, que também é a maior fabricante de chips de memória do mundo, informou que espera que o mercado mundial de celulares cresça 4 a 5 por cento no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano. (Por Jennifer Tan)