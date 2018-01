Samsung vê forte alta na venda de TVs de tela plana em 2007 A Samsung Electronics pretende vender 24 milhões de televisores em 2007, incluindo 13,5 milhões de aparelhos de tela plana, em meio aos desafios como a queda nas margens de lucro e o aumento da competição. A meta de vendas de televisores de tela plana representa um aumento de 80% sobre as 7,5 milhões de unidades vendidas em 2006, segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira. A projeção total de vendas de TVs, por sua vez, representa avanço de 20% sobre o número de unidades comercializadas pela companhia no ano passado. A Samsung, que espera reforçar sua posição em países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Europa, também disse que planeja expandir suas vendas em mercados em desenvolvimento como os países do Bric --Brasil, Rússia, Índia e China. "O mercado mundial de televisores, neste ano, viverá uma batalha pela sobrevivência que incluirá fortes quedas nos preços, nas margens de lucros e ataques à Samsung por companhias japonesas e européias", disse em comunicado o presidente de mídia digital da companhia, Choi Gee-sung. Dentro de suas metas de aparelhos de tela plana, a Samsung espera vender 11 milhões de televisores de cristal líquido (LCD) em 2007, contra 6,2 milhões em 2006. As vendas de TVs de plasma da empresa devem atingir 2,5 milhões de unidades, aumento sobre o 1,3 milhão registrado em 2006.