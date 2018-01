SanDisk começa a comercializar HDs de memória flash A fabricante de chips de memória SanDisk mostrou durante a CeBIT 2007 um novo Modelo de HD para notebooks composto por chips de memória flash. Com 32 GB de capacidade, o modelo já está disponível para encomendas de fabricantes de computadores. O modelo também se beneficia da queda no valor de mercado dos chips de memória flash, que caíram de US$ 600 para um dispositivo de 32 GB no ano passado para cerca de US$ 350 neste ano (para grandes encomendas). A empresa também anunciou que modelos com 64 GB devem chegar ao mercado no segundo semestre deste ano.