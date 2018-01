SanDisk compra rival por US$ 1,5 bilhão A fabricante de cartões de memória americana SanDisk Corp. anunciou ontem a compra de sua rival israelense Msystems por cerca de US$ 1,5 bilhão em ações. De acordo com o presidente da SanDisk, Eli Harari, a empresa que surge com a fusão das duas companhias terá uma receita de US$ 10 bilhões em quatro ou cinco anos. Segundo ele, a compra permitirá à empresa ter porte para competir com rivais como Intel e Samsung.