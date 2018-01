SanDisk lança o ´matador de iPods´ A fabricante de cartões de memória e tocadores digitais SanDisk anunciou o lançamento de um novo tocador de música digital da linha Sansa. Com capacidade de 8GB, quer roubar mercado da linha iPod nano. Além de ter o dobro da capacidade do modelo da Apple, esta linha de tocadores trazem recursos extra como a possibilidade de rodar vídeos, sintonizar rádios FM e ainda atuar como gravador digital de áudio (a linha iPod nano só exibe fotos e toca música digital). A tela do modelo da Sansa, um LCD de 1,8 polegada, também é maior que a do iPod nano, O preço do novo Sansa e280 da SanDisk será praticamente igual ao do iPod Nano: US$ 250. Além disso, o modelo ainda traz um slot para entrada de cartões do tipo micro-SD, o que permite expandir sua capacidade de armazenamento. Com o lançamento, a empresa espera expandir sua participação no mercado de tocadores de música digital para entre 30% e 35% (atualmente tem cerca de 10% do mercado mundial de tocadores).