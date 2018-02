Sangue de transfusão será submetido a novo exame

Antiga reivindicação de especialistas, o teste NAT traz maior segurança para o sangue usado em transfusões. A técnica permite identificar traços de vírus pesquisados - HIV e hepatite C e hepatite B. Algo mais preciso do que a técnica atualmente empregada, que localiza a reação do organismo ao vírus, os anticorpos.

Por causa da limitação, os exames hoje usados elevam o risco da janela imunológica, período em que o indivíduo já é portador do vírus, mas como não há anticorpos, o teste dá como resultado o "falso negativo." Souza, está apreensivo em saber, no entanto, qual o cronograma que será exigido para implantação do teste na rede pública e particular e também a metodologia que será usada.

Ele defende que o exame, desenvolvido pela Fiocruz, seja empregado individualmente. "Ele não é tão sensível quanto outros existentes no mercado. Isso inviabiliza, por isso, o uso do teste em grupo." A incorporação do NAT é esperada por especialistas há onze anos e anunciada pelo governo, há, pelo menos três.

Pelo cronograma inicial, o teste já deveria ter sido implantado, pelo menos, em março de 2012. No ano passado, no congresso anterior da ABHH, Souza havia feito o mesmo anúncio. Na época, ele afirmara que o teste deveria se tornar obrigatório em todo o País a partir de dezembro. Por problemas na segurança do teste, no entanto, o prazo foi adiado. "Agora esperamos que o anúncio seja de fato cumprido", disse Souza.