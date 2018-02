Sangue em sítio de Bruno não é de Eliza, diz polícia A Polícia Civil de Minas Gerais informou nesta sexta-feira que o sangue encontrado em um colchão no sítio do goleiro Bruno Fernandes de Souza, em Esmeraldas (MG), é de uma mulher, mas não de Eliza Samudio, ex-amante do jogador desaparecida desde o início de junho. O material foi encontrado em perícia realizada em 13 de junho. O delegado chefe do Departamento de Investigações de Belo Horizonte, Edson Moreira, afirmou que a prova pode ter sido "plantada". "Na primeira vistoria feita não tinha sangue. Na segunda vistoria, foi encontrada uma grande parte de sangue, o que pode ser para tumultuar as investigações", afirmou.