Santa Branca tem 10 caixas eletrônicos explodidos A pacata cidade de Santa Branca, no Vale do Paraíba, a 80 km de São Paulo, amanheceu assustada depois de uma ação criminosa ousada. Dez caixas eletrônicos dos bancos do Brasil, Santander e Bradesco foram explodidos na madrugada deste domingo, 23.