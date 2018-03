Santa Catarina confirma 12ª morte por gripe suína A Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmou hoje o 12º óbito em decorrência do vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. O paciente, de 17 anos, morava em Biguaçu, e morreu no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, onde estava internado desde 2 de agosto. A vítima apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de julho e faleceu no dia 11. O rapaz era transplantado renal e teve como causas do óbito insuficiência respiratória aguda, pneumonia, linfoma de Burkitt e imunossupressão.